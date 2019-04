INAI pide revelar estudios de viabilidad de Santa Lucía

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dar a conocer estudios de viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, después de que este último organismo, al responder a la solicitud de un particular, argumentó que no posee esa información.La comisionada del INAI Blanca Lilia Ibarra apoyó su ponencia en algunas evidencias, entre ellas, dos boletines de prensa, publicadas en la página electrónica de la Presidencia de la República, los cuales contienen versiones estenográficas de dos diferentes conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, en que realiza declaraciones al respecto:“La Sedena va construir el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, dado que tiene espacio para ello”.En otra, del 10 de febrero de 2019, López Obrador indicó: “El nuevo aeropuerto de Santa Lucía llevará el nombre de Felipe Ángeles. Con el apoyo de Sedena se determinó construir el aeropuerto, el cual será administrado por dicha dependencia”.Por tal motivo, la comisionada señala que este asunto revela el interés de la ciudadanía en la agenda pública que impacta en el desarrollo político, económico y social del país.Argumentó que es indispensable que la población conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo y de que se cumple con la normatividad aplicable.“La Sedena debe buscar y, en su caso, dar a conocer los estudios realizados para determinar la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía”, ordenó el INAIEl sujeto obligado debe informar las características topográficas del terreno; impacto y remediación ambiental; soluciones para pistas, áreas de rodaje y plataformas; estudios de viabilidad de trayectorias y conos de aproximación, aterrizaje y despegue.Señala: “Es indispensable que la sociedad conozca información técnica sobre la construcción de dicha obra, ya que con ello las autoridades brindan seguridad de lo que se está construyendo, y que se cumple con la normatividad aplicable, que se cuenta con medidas de seguridad, por ejemplo, que el terreno es el adecuado para la construcción, brindando así certidumbre jurídica y confianza institucional”, afirmó la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena al presentar el asunto ante el Pleno.La Sedena respondió, a través de las Direcciones Generales de Ingenieros y Administración, que llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la información; sin embargo, no localizó en sus archivos información sobre los estudios de viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía.En alegatos, la Sedeña reiteró que turnó la solicitud a las unidades competentes, entre ellas, la Comandancia de la Fuerza Área, pero no se localizaron documentos que respondieran al requerimiento del particular.