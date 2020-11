Inaugura Coahuila Seminario de Liderazgo y Gestión de las Instancias Municipales de las Mujeres

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fomentar las capacidades en materia de igual de género; impulsar en coordinación con los ayuntamientos las políticas públicas de igualdad y de no discriminación, así como trabajar coordinadamente en estrategias de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres, dio inicio con el Seminario Sobre Liderazgo y Gestión de las Instancias Municipales de las Mujeres de todo el Estado.



En la sesión virtual del arranque del seminario, el Secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, agradeció la presencia de todas las titulares o directoras de los Institutos Municipales de las Mujeres, y celebró que se realicen este tipo de programas que son un espacio de diálogo y coordinación entre Estado y los 38 municipios.



Señaló que durante 10 días se estará celebrando este seminario bajo la coordinación del Instituto Coahuilense de las Mujeres, en donde se pretende llevar a cabo una capacitación bajo los objetivos antes señalados.



Fraustro Siller recordó que en el 2019, en coordinación con ONUMUJERES, se trabajó con alcaldes y alcaldesas para impulsar acciones estratégicas en pro de la igualdad y la no violencia contra mujeres y niñas coahuilenses.



Reiteró el interés del Gobierno del Estado de Coahuila para continuar impulsando estas acciones, puesto que no se debe bajar la guardia.



El seminario se realizará entre el 10 al 24 de noviembre y contará con la presencia de las titulares de Instancias Municipales de las Mujeres, así como personal que trabaja en éstas, teniendo como ponente a Gabriela Saavedra García, especializada en Justicia y Género.



Por último, el Secretario de Gobierno declaró formalmente inaugurados los trabajos de este Seminario y deseó que sea todo un éxito en favor de las y los coahuilenses.