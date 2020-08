Inaugura hoy Museo Jumex expo virtual de caricaturas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras presentar Mario García Torres: Solo, llega una segunda exposición virtual al Museo Jumex.



Se trata de Wendy Cabrera Rubio & Charlie Godet Thomas: Cómo Hacer que una Pintura se Comporte como un Paisaje, la cual estará disponible en la página web del museo a partir de hoy.



“Ambos (Wendy y Charlie) comparten un interés por los dibujos animados y su historia, que proporcionan un punto de partida para explorar diferentes formas de representación.



“Estos van desde los medios impresos, y las historietas y cartones políticos, hasta el espacio del museo, tanto físico como digital”, explicó María Emilia Fernández, asistente curatorial del Museo Jumex.







The Problem was How to Take a Painting and Make it Behave like a Real Piece of Scenery under the Camera, es la pieza que exhibe por primera vez Cabrera Rubio, la cual es una obra didáctica presentada en cuatro funciones.



Inspirada en su escenografía por la cámara multiplano patentada por Walt Disney Studios en 1940, utilizada para dar profundidad a los paisajes animados, la artista retoma a Pancho Pistolas de Los Tres Caballeros (1944).



“Explora las implicaciones sociales y políticas de un personaje de caricatura creado por Disney en los años 40, así como las relaciones entre estética e ideología a partir de revisiones históricas”, indicó Fernández.



Por su parte, Godet Thomas crea un poema en formato mural mostrado “conforme suba el nivel de la marea de pintura”.