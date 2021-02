Inaugura María Vizcarra su primera exposición fotográfica en el Teatro García Carrillo

Escuchar Nota

“La exposición hace énfasis en la pandemia, porque yo estuve en una situación difícil, entonces lo que quise (en estas fotos) fue mostrarle al mundo mi crecimiento durante la pandemia. Muchas personas nos vimos obligadas a tener un autoestudio y una aceptación, y de estas algunas llegamos a la sanación”, un estado cuyas puertas fueron abiertas por la fotografía, pero sostenidas por otras cosas que “ayudaron a liberar mis emociones”, entre ellas el yoga, la música y la lectura.

Parala fotografía significa. Si bien la joven de 25 años estuvo en contacto con la lente desde pequeña gracias al trabajo de su papá, quien se desempeña como fotógrafo, fue hasta que vivió el aspecto marcial del mundo militar que optó por romper sus límites a través de las imágenes.La palabra que mejor define esto es Liberación, misma que titula su primera exposición, la cual inauguró ayer en elEn esta serie de 20 piezas los modelos, literalmente, se parten y muestran los vacíos y heridas que, con el paso del tiempo, han sanado, ya que la muestra nació en un momento caótico: el inicio de la pandemia y la caída emocional de su autora quien buscó en su cámara, como explicó a Zócalo en entrevista. En ella relató que desde los 16 años presionaba el obturador en eventos sociales, pero fue cuando iniciaron sus estudios deque comenzó a “apreciar lo intangible. Estar ahí cambió mi perspectiva del mundo y mi carrera, para dedicarme a las artes”.El porqué de esa decisión fue, según explicó, porque en la milicia “todo era muy rutinario, tus decisiones prácticamente no eran tuyas, sino que otra persona decidía por ti; no tenías libertad de pensamiento. Creo que faltaba un poco de humanidad, eso fue lo que cambió en mí: valorar el simple hecho de salir a un parque cuando yo quisiera o comer un helado. Valoré lo simple”, detalló.Esa humanidad y la sensación liberadora, la encontró en la fotografía, pero no en la social en la que se desempeñaba, sino en el retrato, en fotografiar al otro y verse a sí misma. Género en el que, como apuntó Vizcarra, “podía”.Y es ahí en donde comienza a tomar forma su trabajo actual, uno que utiliza las técnicas ilimitadas de la manipulación digital para dar vida a imágenes reales en sus modelos, pero: mujeres cuya cabeza está llena de mariposas; torsos que se abren y desbordan plantas en el viente, o espaldas que se quiebran para liberar pajarillos de su cárcel.Además de estas puede encontrarse cuerpos en los que la cabeza es consumida por una llama, pequeñas personas que viven bajo la presión de una mano gigante o rostros cuyas facciones han sido sustituidas por unEsta última es de especial importancia ya que Vizcarra sostiene que “muchos autores pueden decir en palabras lo que nosotros no, y a partir de ellos yo visualizo mis imágenes”. Así la influencia de los relatos fantásticos depueden sentirse en sus fotografías que rompen esta realidad para llegar al mundo de las emociones y, a partir de ahí,