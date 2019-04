Inaugura Riquelme nuevo kiosco en plaza de Nadadores

Con la entrega de dos patrullas pick up y una ambulancia totalmente equipadas, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, fortalece la seguridad y salud en los municipios, garantizando la cobertura para las demandas ciudadanas.En el marco de la entrega e inauguración del kiosko ubicado en la plaza principal, donde se invirtieron 2 millones de pesos, se puso en marcha también el transporte intermunicipal, que brindará servicio a ejidos de esta comunidad hacia la zona urbana y a San Buenaventura, a un costo más bajo.El Mandatario estatal, acompañado del alcalde Abraham Segundo González Ruiz y del Secretario de Seguridad del Estado, José Luis Pliego Corona, hizo la entrega de la llave oficial de las dos unidades a los oficiales Fabiola Yamilet Olazaral Puga y José Alfredo Muñoz Burciaga, mientras al Edil las llaves de la ambulancia.En su mensaje, Riquelme Solís reconoció el arranque oficial del servicio de transporte, que permite un ahorro a la economía de los usuarios, el compromiso que tienen con la sociedad para garantizar la seguridad y la atención en salud con mejores espacios y unidades para emergencias de última hora.“Estoy contento de estar aquí con ustedes, en un municipio en desarrollo, como es Nadadores, donde próximamente les estarán entregando sus tarjetas ‘La Mera Mera’, en apoyo a la economía familiar”, dijo.“Les quiero agradecer que todos estén aquí, me es muy grato acompañar al alcalde Abraham González en la inauguración de este kiosko. Te felicito Abraham, son acciones que dejan historia para el pueblo, su gente y sus raíces, porque la historia queda plasmada en obras de quienes las realizan, debemos estar satisfechos”.Hoy, Nadadores está mejor atendido con la nueva ambulancia, bien equipada y lo necesario para emergencias, por ello refrendó el compromiso de atención a la salud con los habitantes de este municipio y sus áreas aledañas.Indicó que con esta ambulancia suman ya 30 unidades que se han entregado en las diversas regiones de la entidad.Expuso a los nadadorenses las acciones que se lograron en este período vacacional y pidió a los municipios de la región trabajar para mantener la seguridad, brindar la confianza de denunciar los hechos delictivos y confiar en quien hace la procuración de justicia, para que pueda actuar de manera inmediata, poner las cosas en orden en corto plazo.Estuvo acompañado de los secretarios José Luis Pliego Corona, de Seguridad; Francisco Saracho Navarro, de Inclusión y Desarrollo Social, y personal de la Secretaria de Salud, entre ellos el subsecretario Marco Aurelio Burgos Martínez.Al tomar la palabra, el alcalde González Ruiz agradeció el apoyo que se brinda en seguridad, siendo tres proyectos que se cristalizan en esta vista del Gobernador: El kiosko, el transporte y el Sector Salud, con una ambulancia nueva.Explicó que Juan Hermes Menchaca es el concesionario de las unidades que brindarán el servicio.Por su parte, Pliego Corona expuso que con la entrega de estos equipos generan confianza entre la sociedad.“El liderazgo de Miguel Ángel Riquelme Solís mantiene un estado seguro y unido en materia de seguridad, le ha aportado trabajo en conjunto, con una buena respuesta de empresarios que arriban a Coahuila, como se ha demostrado, con capitales que generan empleo a las familias coahuilenses”, enfatizó.Solamente en esta temporada de vacaciones de Semana Santa se generó la llegada de más de 500 mil visitantes en las diversas áreas turísticas, aseguró.Fabiola Yamilet Olazaral Puga, oficial de seguridad, agradeció al gobernador Miguel Riquelme, a quien reiteró que no le fallarán en materia de seguridad cuando la ciudadanía lo solicite.Posteriormente, el Gobernador realizó el corte del listón, quedando de esta manera formalmente inaugurado el kiosko de la plaza principal.