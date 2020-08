Inaugura Riquelme planta Alfagomma en Torreón

Escuchar Nota

“Es un gran mensaje el que manda Alfagomma a México y al Mundo: Coahuila muestra sus fortalezas en medio de la pandemia”, reparó.



“No les vamos a quedar mal, van a encontrar aquí mano de obra calificada, seguridad y la calidad de la gente de Coahuila”, dijo Riquelme Solís.



“Aportaremos lo necesario en políticas públicas para que no les falte lo necesario”.



“Es un orgullo hoy que inauguramos la planta en Torreón en medio de la pandemia”, destacó.



“Invertir aquí es invertir en la seguridad. Creemos en la calidad del esfuerzo que realizan las personas y ésta es una característica especial que tiene nuestra región”, expresó.



El gobernador, misma en la que se invirtieron 15 millones de dólares, con lo que se constata que Coahuila brinda certeza a las inversiones.La empresa de origen italiano anunció que debido a la homologación de sus productos con su cliente John Deere,Por lo pronto vendrá a dar empleo directo a 250 personas en su primera etapa, en el giro de la manufactura; los productos que comercializa son compuestos de caucho y tubos industriales termoplásticos vulcanizados, además de lo que será la nueva fabricación.Para lo que las primeras maquinarias para esa actividad ya salieron de Europa y llegarán a Torreón en septiembre.por el apoyo de las autoridades estatales y municipales.El Mandatario estatal sostuvo que pese a la pandemia, en Coahuila no se ha cancelado ninguno de los proyectos de inversión, además de que por medio de la Secretaría de Economía del Estado se continúan las giras virtuales al extranjero.Aseguró que sin duda y considerando la contingencia sanitaria, así como la situación económica derivada de la misma,Además de esta compañía,Aludió que a diferencia de otras entidades, aquí todas las inversiones siguen firmes a pesar de la situación de salud mundial por el Covid-19.El perfil de la oferta laboral de la firma es de operadores para armar las mangueras para industrializar los tubos, así como técnicos e ingenieros especializados.Alfagomma tiene presencia en 25 países del mundo, es dueña de la marca Dunlop, y en Torreón se construyó sobre una superficie de 10 mil metros cuadrados aportados por el Gobierno estatal en el Parque Pymes, en el Sector Mieleras.Alfagomma abastece de insumos a empresas como John Deere y Caterpillar.El Director General de Alfagomma Latinoamérica, Maurizio Barbini, a través de un video envió un mensaje a los presentes.Anunció que ampliarán la planta ahora con la creación de tubos de acero, que es una nueva inversión que no estaba contemplada y es una buena noticia.En la primera visita al Estado, encontró el apoyo de las autoridades estatales y municipales: “Coahuila siempre, Torreón siempre”, finalizó., Rodrigo Salazar Martínez, quien dijo que cada logro tiene sus etapas.Es un honor para él abrir las puertas de esta empresa, pues como lagunero dijo que reconoce el esfuerzo que la autoridades facilitaron para que Alfagomma de México sea una realidad.Apostó al recurso más valioso con el que cuenta la zona, que es su gente.Reconoció que además de mangueras, se enfocarán en un futuro próximo en el corte, manipulación y doblado de tubería de acero, que no estaban contempladas, pero se están adelantando para que suceda lo más rápido posible, acciones que van directo para su principal socio comercial, que es John Deere.La bienvenida estuvo a cargo del Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien señaló que hoy es un día histórico para la ciudad, pues hace 8 meses se estaba poniendo la primera piedra de esta fábrica italiana.Aludió también a la calidad de la mano de obra que se tiene en la región, y que esto ha hecho que más inversiones lleguen, pues fue corto el tiempo en que se edificó esta empresa para beneplácito de La Perla de La Laguna.Agradeció al Gobierno del Estado con el que ha trabajado de forma seria y profesional, conjuntando esfuerzos para atraer más inversión.En este evento de inauguración también estuvieron el Secretario de Economía de Coahuila, Jaime Guerra Pérez; Carlos Luis Vázquez Fierro, gerente de Finanzas; Marcelo Torres Cofiño, diputado local; Antonio Gutiérrez Jardón, representante del Gobernador en La Laguna y titular de Atención en La Laguna.Así como empresarios, presidentes de Cámaras, organismos empresariales, funcionarios estatales, municipales y empleados de la planta.