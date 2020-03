Inauguran autoridades ‘The wall that heals’

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Veteranos de guerra, militares y sus familiares acudieron a la ceremonia de inauguración que llevaron a cabo las autoridades de la Base Aérea Laughlin y del condado de Val Verde de la réplica de “The wall that heals” en honor a los soldados que pelearon en Vietnam.



La ceremonia se llevó a cabo ayer sábado en punto de las 10:30 de la mañana en el campo de béisbol Roosevelt, en donde se colocó la réplica de este mural, el cual estuvo disponible para la comunidad durante las 24 horas desde el viernes hasta hoy domingo.



Adrián Vitela, del Servicio de Veteranos de Val Verde, fue uno de los principales organizadores de este evento con la ayuda del juez Lewis Owens y los comisionados Juan Carlos Vázquez y Robert Nettleton, quienes estuvieron presentes en la ceremonia de inauguración junto con representantes de la base aérea local.



Como invitado especial a este evento estuvo Roberto “Bobby” Barrera, quien representa a los veteranos de guerra deshabilitados y ha sido acreedor de las medallas de honor más altas otorgadas por las fuerzas armadas de este país.



Este muro es con la finalidad de honrar a los veteranos de guerra que estuvieron en la guerra en Vietnam, también a los soldados quienes pagaron el máximo sacrificio para defender este país y para recordar a quienes no regresaron y quedaron registrados como desaparecidos.



La réplica de “La Pared que Sana” cuenta con todos los nombres de los veteranos de guerra y soldados que estuvieron en combate, por ello se tuvo que utilizar todo el campo de béisbol para colocarlas y que estuvieran en exhibición durante las 24 horas de tres días consecutivos.



Se agradeció a la comunidad, como también a las autoridades que hicieron esto posible, ya que veteranos de guerra tanto locales como de ciudades de alrededor pudieron disfrutar de este monumento.





