Inauguran la Escuela de Futbol Misael Domínguez

La Unidad Deportiva “La Maquinita” se ha convertido en la sede de la Escuela de Futbol Misael Domínguez, la cual ha sido formalmente inaugurada y que cuenta con un aproximado de 50 niños inscritos en diversas categorías.Cary Nohemí González Mendoza, presidenta de dicha institución y madre del futbolista del Cruz Azul, encabezó la ceremonia inaugural de una escuela que tiene por objetivo, proyectar al talento saltillense que no cuenta con recursos para probarse en los diversos equipos del futbol mexicano.“El Llaverito” no pudo estar presente en dicha apertura, ya que emigró a tierras europeas para concentrarse con la Selección Mexicana Sub 20 que participará en la Copa del Mundo de Polonia.Álvaro Moreira Valdés se encargó de apadrinar a esta nueva escuela de futbol infantil, y a través de un representante, destinó material deportivo que consta de 40 balones, 30 conos de entrenamiento, entre otros instrumentos básicos para la práctica del futbol.La Escuela de Futbol Misael Domínguez está abierta para niños de 4 hasta los 15 años, mientras que la categoría femenil albergará niñas y adolescentes de 12 hasta 17 años, todos con la firme consigna de creer en sus sueños, así como lo hizo el dorsal 14 de la escuadra celeste.