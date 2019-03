Inauguran Paseo Múzquiz

Paseo Múzquiz fue inaugurado ayer, mismo que cuenta con sala de cine y una gran gama de negocios que estarán al servicio de la comunidad y donde la mayor atracción es el cine, ya que Múzquiz tenía cerca de 30 años sin contar con esta diversión para la familia y hoy gracias a la visión de la presidente municipal, este municipio sigue creciendo para beneficio de su población.Fue en punto de las 10:00 horas cuando la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena; el representante del gobernador del estado, así como Raúl González Arteaga, inversionista y el director del Tecnológico Superior de Múzquiz, Óscar Aguilar Salinas, coordinador de logística del evento, realizaron el corte tradicional de listón para dar paso a la ceremonia de inauguración.Autoridades militares y municipales de la localidad, así como empresarios que forman parte de este complejo comercial, estuvieron como invitados de honor.En su mensaje a todos los presentes, la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena dijo: “Buenos días a todos amigos, miembros de este presídium, por estar aquí apostando a Múzquiz, para mí es de suma importancia y me llena de orgullo que recordando ahorita, hace un año tres meses me presentaron este proyecto que hoy es una realidad, muchas felicidades porque apostaron invertir en Múzquiz, Pueblo Mágico, cuando aún no lo era”.“Cabe destacar que a lo largo de la construcción fueron contratadas más de 400 personas, que fue lo que yo solicité, y de ellas el 75 por ciento era gente de Múzquiz, como yo lo pedí y es para mí un honor estar hoy aquí presente, también el municipio y el Grupo Merco sentimos el mismo compromiso, mi apoyo es total para fomentar la mano de obra local, proveerla y apoyarlos en todas sus necesidades Paseo Múzquiz”.“En su plena operación estará albergando a más de 250 empleos en su mayoría gente de Múzquiz, lo cual agradezco enormemente, Múzquiz está deseoso y quiere la oportunidad de brillar y de destacar, ahora con el nombramiento de Pueblo Mágico, que es un plus al lado de este bello municipio, al lado de la sierra de Santa Rosa que albergará a mucha gente, reconozco también a los empresarios de Múzquiz que invirtieron en este negocio. Felicidades a todos, a todo Múzquiz por esta gran oportunidad a la empresa de la sala de cines”, dijo en su mensaje al finalizar la presidente municipal de Múzquiz.30 millones de pesos es el monto de la inversión400 empleos indirectos generará250 empleos directos