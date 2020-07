Inauguran Sumersión en Oniria

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La cultura no se detiene tal como lo demostró el jueves la inauguración de la muestra Sumersión, del pintor monclovense Pedro García de la Torre. Una serie de ocho piezas con la que el bar y centro cultural Oniria reactiva las salas de exposición con las que cuenta el lugar.



Las obras que decoran las paredes del lugar son retratos realistas en los que, según explicósu creador, parten del concepto de la Sumersión del ser humano y su división en tres partes esenciales: la materia, el alma y el espíritu.



“Sumersión en el ser humano lleno de materia que abraza, construye y se desvanece en ella misma. El alma que humaniza, buscando la belleza en cada imperfección. El espíritu que nos lleva a lo sobrenatural, así como se aprecia el océano a la orilla del mar, mirando al horizonte y sin intentar llegar allá camino, lo siento en los tobillos. Sigo y me llega a las rodillas, sigo y me llega a los hombros. Con unos cuantos pasos más he quedado sumergido en lo intangible y en lo eterno”.



Con esta exhibición Oniria renueva su compromiso con la difusión del arte local, como lo muestran las tres salas en las que cuelgan los cuadros de García de la Torre, los cuales constan de dos piezas de gran formato y seis de pequeño formato y en las que están todas a la venta.



Erick Villaseñor, uno de los socios del restaurante, agradeció al pintor por prestarles la esta serie pictórica, que estará en exhibición en el centro cultural durante un mes, a pesar “del poco tiempo que tuvimos para hacer la exposición, montarla. Tuvo la buena onda de prestárnosla y creer en el espacio. Estamos muy felices”, comentó.