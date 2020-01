Inauguran trabajos de demolición de edificio

Del Río, Tx.- Con la participación de autoridades municipales y del condado de Val Verde, así como representantes de diferentes organizaciones no lucrativas de la localidad, se inauguraron oficialmente los trabajos de demolición y reconstrucción del edificio de la Fundación Centro de Arte Falcón.



Adrián Falcón, artista local y fundador de este centro, dio a conocer que esta es la primera galería para niños que se tendrá en toda la región, en donde se contará con el apoyo de artistas internacionales que darán cursos de capacitación de forma gratuita a los niños.



La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el lunes por la tarde en el mismo edificio del Centro de Arte Falcón, ubicado en la calle Chapoy, a una cuadra de la plaza Brown, en donde se presentó a la mesa directiva de esta fundación, la cual trabajara solo para ayudar a los niños.



El fundador de este programa gratuito, Adrián Falcón, informó a todos los presentes que esta no solo será la primera galería para niños, también será un edificio que se construirá con materiales reciclados y que deberá estar listo para este mismo año.



La Cámara de Comercio de Del Río y la Cámara de Comercio Hispana estuvieron apoyando este proyecto, ya que estará representando a Del Río a nivel internacional al ser el primer centro de arte para niños y se tiene planeado hacer más tanto en este país como en México, para que los niños puedan expresarse a través de sus obras de arte y en estos lugares conocerán las técnicas que pueden utilizar.



Todo iniciará con los trabajos de demolición de la mitad del edificio histórico, el cual no se pudo rescatar, pero será reconstruido con materiales reciclados y acondicionado para que esté en perfectas condiciones para tener talleres de capacitación y exhibiciones de arte hechas por los mismos niños.