Incansables: Abuelitos dan el ‘extra’ durante crisis por la pandemia

Sonora.- Por la pandemia miles personas se han enfrentado a una de las crisis económicas más fuertes de sus vidas y el caso de los adultos mayores no es la excepción: Muchos tuvieron que salir a trabajar o pedir caridad para subsistir.



Según el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al último censo poblacional realizado en 2020, en el municipio de Cajeme habitan 40 mil 477 personas mayores de 65 años.



De ese total, 10 mil 364 son los que se mantienen activos económicamente: 3 mil 345 (32.3%) son mujeres y 7 mil 19 (67.7%) son hombres.



Don Ezequiel Espinoza Ríos, de 74 años de edad, es una de las personas que siguen activas y sale de su vivienda en la colonia Las Haciendas todos los días a las 07:00 horas rumbo al Centro a buscar el sustento.







Comentó que aunque recibe apoyo del Gobierno Federal, le es insuficiente y su situación lo orilló a pedir caridad a las personas.



“Ahorita todo está muy caro... yo vivo prácticamente solo y no me alcanza, le batallo, por eso lo poco o mucho que saco viniendo al Centro me sirve de mucho; los recibos llegaron altos y la comida cada día sube más”, resaltó.



Aun cuando quisiera desempeñar otra actividad para ganar dinero, dijo, está ma de una pierna y usa bastón, lo que le impide muchas cosas.



Desde hace años que “le batalla”, señaló, pero con la pandemia se su situación se ha visto mucho más difícil.