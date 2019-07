Incapacidad para resolver problemas llevan al suicidio

Los suicidios no ceden, pues en tan sólo la mitad del año, más de 50 se han presentado tan sólo en la Región Sureste de Coahuila.Especialistas analizan las principales causas de esta problemática social: “el hablar ahorita de un suicidio o las causas, no ocurren en una condición específicamente del carácter económico social, pues ahorita es un problema que estamos viviendo todos, la sociedad está pasando por una situación que puede llevar a atentar contra su vida”, comenta José Luis de Luna.El psicólogo aseguró que existen factores que actualmente envuelven y afectan a la población, los cuales si no son tratados tienen a desencadenar esta trágica acción.“Hoy en día tienen las personas tienen incapacidad de resolver sus estados afectivos, no saben que hacer y eso obviamente los lleva a que vivan en un estado de inseguridad y esto lleva a que en algún momento pueda atentar contra su vida” aseveró.Agregó que seguido a este primer factor están los problemas económicos, sentimentales, sociales y el estrés constante en el que se vive, factores que ejercen presión en las personas que en la mayoría de las ocasiones no buscan ayuda profesional, ante esto la única respuesta que encuentran es el suicidio.PIDE AYUDA TRAS 5 INTENTOSLa combinación de drogas, alcohol y una acalorada discusión con su padre, fue lo que orilló a Juan Ernesto Rodríguez, de 33 años, a intentar quitarse la vida por quinta vez.“Primero intenté suicidarme en el baño, pero no pude, después de ahí me fui a la puerta y de ahí amarré el cinto y nada más me dejé caer, pero me vio una vecina y me descolgaron”.Juan padece de ataques epilépticos, por lo que se ha visto en la necesidad de consumir Melatonina como tratamiento complementario para la epilepsia.Por su parte, el Hospital General de Saltillo se comprometió a brindarle acompañamiento sicológico en su propio domicilio, siendo al día de hoy que no se ha presentado personal del nosocomio.“Estoy arrepentido por lo que intenté hacer, yo quiero vivir, y entiendo que necesito apoyo de los profesionales”, dijo Juan Ernesto con lágrimas en sus ojos.Con información de Monserrat Rodarte y Saúl Rodarte