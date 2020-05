Incauta CBP más armas, dinero y balas

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- De nueva cuenta, autoridades de Aduana y agentes de distintas oficinas de ley, detuvieron y sancionaron a individuos que fueron descubiertos tratando de introducir a México, contrabando de armas de fuego y también municiones; dos de las personas trataron de cruzar más de 10 mil dólares en efectivo sin declararlos.



De acuerdo a Paul del Rincón, son 4 éxitos logrados en 4 hechos distintos sucedidos en un punto de inspección implementado en ambos puentes internacionales antes de cruzar a México.



El 27 de abril dijo, en el puente 2 se incautaron un arma de fuego Taurus GC2 9mm y dos cargadores ocultos en un reproductor de dvd. A la persona que los portaba en un auto GMC 3500 se le multa con 500 dólares.



El mismo día fueron descubiertos 28 cajas de municiones calibre 22, que un sujeto transportaba escondidas en una pick up Chevrolet Silverado; se actuó en su contra, añadió.



Posteriormente el dìa 28 en el puente 1, fue asegurado un individuo que viajaba hacia México en una unidad Chevrolet 2500 porque se le descubrió un arma de fuego Smith and Wesson SD40 Crimson Trace, un rifle Winchester 190 calibre .22 así como una pistola Smith and Wesson SD40 14 cartuchos redondos.



Así mismo se incautaron 319 balas de calibre distintos.



El 29 de abril, dos mexicanos de 35 y 45 años de edad, que viajaban aun un auto Saturn Astro XR 2008, fueron arrestados en el puente número 2 tras descubrir que trataron de introducir a México sin declarar con CBP, la cantidad de 12,247 dólares.