Incendian el tiradero de llantas en Morelos

Morelos, Coah.- El año pasado por lo menos cuatro veces fue incendiado el confinamiento de las llantas con el fin de extraer el alambre para luego venderlo, situación que no es particular de esta municipio, sino en toda la región.



Los bomberos son lo que llevan la peor parte, aunque están preparados para ello, exponen sus vidas y el daño en las máquinas extinguidoras mientras combaten las llamaradas que a veces resultan incontrolables.



No obstante que de ello se ha puesto conocimiento a las autoridades policiacas, no se ha identificado ni detenido a los pirómanos como si fuera su única fuente de ingresos la extracción de metales para su venta.



Probablemente los vecinos aledaños de estos lotes baldíos y abandonados estén enterados, pero prefieren no hacerlo y los incendios intencionales siguen registrándose.



El año pasado terminó con mucha actividad para los bomberos de la región al sofocar siniestros en su mayoría lotes baldíos, carrizadas, árboles y ramas viejas, viviendas y edificios en ruinas.



En ese sentido, los departamentos municipales de la región se han solidarizado y se han apoyado con las máquinas, unidades ataque rápido, personal de Bomberos, sin embargo es importante que los gobiernos municipales inviertan en equipo y herramientas.



Hay metas para duplicar las máquinas apagadoras así como ambulancias dentro de la gestión bipartita con el estado para equipar las estaciones de bomberos, rescate y primeros auxilios además de incrementarles el personal de planta, de acuerdo a lo señalado por los responsables de Bomberos y Protección Civil.