Incendio deja sin hogar a carpinteros

Un incendio acabó con las pertenencias de dos carpinteros en la colonia Ampliación La Herradura. El tejaban en el que Mario Alberto Hernández, “El Negro”, y Francisco Alvarado, “El Comino”, compartían en la calle Alforjas quedó reducido a cenizas.Alrededor de las 11:00 horas, “El Negro” se encontraba desempeñando sus labores cuando dos niños acudieron a avisarle que su vivienda se incendiaba, por lo que se dirigió apresuradamente hacia allí.El hombre trató a toda costa de salvar el lugar, sin embargo las llamas se extendían por todos lados y no pudo entrar a la vivienda, solamente vio con impotencia cómo el fuego lo consumía por completo.Tras reportarse la situación al 911, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar y, tras arriesgadas maniobras, lograron controlar la situación antes de que otros inmuebles aledaños fueran afectados.El siniestro no dejó nada de la humilde casa donde “El Negro” solía dormir sobre un pequeño sillón. En la casa no había aparatos eléctricos, por lo que el afectado dijo desconocer la probable causa del incendio y solo le quedará reconstruir su hogar.Piden ayudaCon la esperanza de ser una mejor persona y salir adelante para apoyar a su familia, Francisco Alvarado dejó su hogar hace un mes para ingresar en un centro de rehabilitación de adicciones, por lo que desconocerá hasta su salida lo que ha pasado con su hogar.Su hermana Laura Alvarado aseguró que este hombre es uno de los más serviciales de la calle Alforjas, pues ayuda tanto a vecinos como a desconocidos, pero que hoy lucha por salir adelante de su problema de adicciones así como de las adversidades de la vida.“Es muy trabajador y tranquilo, y a los vecinos los ayuda en lo que pueda. La verdad no sabemos quien fue o qué lo provocó, pero quisiéramos que nos ayuden”, precisó.En cuatro meses Francisco saldrá del centro de rehabilitación, por lo que su familia considera que es tiempo suficiente para que con la ayuda de la comunidad se puedan juntar laminas, maderas, muebles, ropa y herramientas de carpintería para reconstruir la casa y estudio de trabajo de su hermano, sin embargo lamentan que los recuerdos de su familia hayan quedado encenizas.“Ojalá nos pudieran donar láminas o maderas, ropa, lo que sea necesario para poder reconstruir su casa, porque cuando salga si la ve así podría ocasionarle alguna afectación al proceso de rehabilitación que ya lleva”, dijo.Laura Alvarado aseguró que son pocas las ocasiones en que las autoridades acuden al llamado que los vecinos de este sector hacen ante alguna contingencia, por lo que prefirió apelar a la conciencia de quienes viven y pasan por ahí para que eviten provocar incendios. Consideró que hubiera sido una tragedia si Francisco hubiera estado ahí con sufamilia.