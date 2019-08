Incendio devora barrio en Bangladesh y deja a 50 mil sin casa

Al menos 50 mil personas del barrio de Chalantika de Mirpur, en el oeste de esta capital, quedaron sin hogar por un devastador incendio, que destruyó más de 15 mil viviendas, al parecer por la conexión ilegal de tuberías de plástico para el suministro de gas, informaron hoy fuentes oficiales.“Varias personas resultaron heridas y nadie murió en el incendio, pero miles de personas quedaron sin hogar”, confirmó este domingo Rezaul Karim, director asistente del Servicio de Bomberos y Defensa Civil de Bangladesh, un día después de ser extinguido el fuego.En declaraciones a la prensa, el funcionario indicó los bomberos tardaron más de seis horas en apagar las llamas, que arrasaron prácticamente el barrio marginal de Chalantika de Mirpur, debido a que la mayoría de las viviendas eran de hojalata y plástico, lo que ayudó a que el fuego se extendiera rápido.La edición electrónica del The Daily Star informó este domingo que de acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego fue causado por la presencia de conexiones ilegales de gas con mangueras de plástico, disipando las múltiples versiones sobre sus causas, desde cortocircuitos, hasta un acto de sabotaje.“Encontramos conexiones ilegales de gas en el barrio… El gas se suministró a través de tuberías de plástico. Las tuberías de plástico se derritieron con el calor, liberando el gas y ayudando a que el fuego se propagara más rápido a las viviendas adyacentes", explicó Karim, al diario bangalí.Abdullah Al Amin, propietario de una farmacia local, dijo que todo el barrio tenía las conexiones ilegales de gas corriendo a través de tuberías de plástico, en lugar de las de metal, además de que muchos habitantes usaban cilindros de gas, que explotaron durante el incendio para empeorar las cosas.The Daily Star destacó que contactó, sin repuesta, varias veces por teléfono con el director gerente de Titas Gas, Mir Mashiur Rahman, para investigar la situación de las tuberías, pero no respondió.El responsable de Servicio de Bomberos Daca confirmó que alrededor de 100 personas sufrieron heridas leves mientras escapaban del incendio y que no hubo víctimas fatales, gracias a que la mayoría de las viviendas estaban solas, debido a las festividades musulmanes del Eid al-Adha (Fiesta del sacrificio).“La mayoría de las familias fueron a sus pueblos de origen para celebrar Eid al-Adha. Muchos volvieron a buscar cenizas donde alguna vez estuvieron sus hogares”, dijo Karim.De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los habitantes del devastado barrio pasaron la noche en la calle y en un espacio abierto de las oficinas del Departamento de Obras Públicas (PWD), que se encuentra cerca de Chalantika de Mirpur.