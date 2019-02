Incendio devora fábrica de plásticos en Dominicana

Unidades del Cuerpo de Bomberos intentan sofocar siniestro que se ha originado en la empresa de plástico Flexopack, ubicada en la Zona Industrial de Haina. Amplíe ésta y otras informaciones en https://t.co/dDk5yCrbYu pic.twitter.com/RX8D1gVsUg — Noticias SIN (@SIN24Horas) 25 de febrero de 2019

Incendio en fábrica de plásticos Flexopack, ubicada en la Zona Industrial de Haina dejó pérdidas millonarias, dice Rudy Abreu presidente de la empresa. #NoticiasSIN pic.twitter.com/iJzYCS6cIm — Noticias SIN (@SIN24Horas) 25 de febrero de 2019

Un incendio se registró la mañana de este lunes en una fábrica de plásticos ubicada en la zona industrial de Haina, provincia San Cristóbal, República Dominicana.Desde helicópteros, camiones de agua y del cuerpo de bomberos de San Cristóbal y Santo Domingo, fueron utilizados para mitigar el incendio que se produjo desde las 5:00 horas de este lunes.Conforme a los propietarios de la empresa, de más de 70 empleados, las pérdidas económicas fueron millonarias, sin embargo, no hubo pérdidas humanas.No obstante el temor ante los residentes de la zona se mantuvo debido a que a escasos metros de la fábrica funciona una bomba de combustible que en varias ocasiones fue rociada con agua por sobrecalentarse.Los residentes también denunciaron que no es la primera vez que en la zona ocurren estos casos, debido a que antes se había incendiado la empresa Multiquímica y un tanquero de la Refinería Dominicana de Petróleo.En diciembre de 2018, al menos 8 personas fallecieron a causa de una explosión en una fábrica de plásticos en la capital dominicana.La explosión y posterior incendio de la fábrica Polyplas, en el populoso sector de Villas Agrícolas, se sintió en varios sectores aledaños y dejó decenas de heridos.Además causó daños a unas 25 viviendas ubicadas en los alrededores de la fábrica, algunas de las cuales quedaron destruidas, al igual que varios vehículos.El siniestro afectó dos hospitales y cinco escuelas, lo que obligó la suspensión de la docencia en estos centros.Un informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, realizado en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de San Juan, Puerto Rico, indicó que la causa principal de la explosión se originó por una fuga de gas natural cuando se despachaba el hidrocarburo al tanque principal de la compañía.Asimismo, la entidad dijo en su informe, que el tanque de gas estaba colocado en un área común, colocado próximo a la caldera, y que no se pudo comprobar la existencia de muro de contención que lo contuviera, ni un sistema de supresión de incendios automática.