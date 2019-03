Incendio en Aguascalientes deja 3 muertos; hay una niña

Dos adultos y una menor fallecieron, luego de que se registrará un incendio al interior de un domicilio ubicado en la calle Felipe Ángeles 309 en la comunidad de Puertecito de la Virgen en San Francisco de los Romo.Al momento del siniestro, habitantes de la zona, policías municipales y el delegado de la comunidad intentaron ayudar a las personas que se encontraban en el interior de la vivienda y lograron rescatar a Antonia, de 68 años de edad y Ramón de 74 años, sin embargo, no pudieron ingresar al lugar en donde se encontraba la pareja y su hija."Yo me di a la tarea de bajarme y meterme por la puerta trasera, bueno de aquí del patio y ya lo primero que vi, fue el tanque de gas y fui a cerrarlo, en eso me metí, me puse la camisa, la mojé para taparme la boca, en eso me metí pero no aguante mucho, me salí a agarrar aire y otra vez me volví a meter para poder abrir la puerta pero no aguantaba porque el humo estaba intenso y fuerte que no podía respirar bien, en eso llegaron los policías y los bomberos, hicieron que nos retiramos para que hicieran sus labores ", dijo Luis Fernando Romero González, habitante de la comunidad de Puertecito de la Virgen.Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Alfonso Peñalosa de 32 años, Rosalba Pérez de 30 y Renata Isabela de solo 5 años de edad.Alcance a oír a una señora que cuando la iban sacando decía que una niña, nomás así decía, la niña, la niña y en eso nos íbamos a meter, pero el cuarto en donde estaba la niña estaba en llamas y ahí fue donde ya no pudimos hacer nada “, expresó Luis Fernando.Las personas rescatadas fueron trasladadas a recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce qué provocó el incendio.Al menos dos personas de las que se acercaron para ayudar se les proporcionó oxígeno sin que ameritaran traslado.Personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento de los cuerpos.