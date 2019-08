Incendio en guardería de EU deja 5 niños muertos

Las autoridades estadunidenses investigan el lunes la causa de un incendio que arrasó una guardería en Erie, Pennsylvania, y mató a cinco niños que estaban dentro.El jefe de bomberos de Erie, Guy Santone, dijo que los niños, de entre ocho meses y siete años, estaban durmiendo en las camas del segundo piso cuando el incendio empezó el lunes a primera hora.Añadió que los bomberos llegaron 25 minutos más tarde, y encontraron "mucho fuego saliendo de las ventanas del primer piso e informaron que había niños atrapados en el segundo"."Los bomberos, por supuesto, empezaron a apagar el fuego, mientras otro grupo escaló por un lado del edificio y entró a las habitaciones", relató Santone a la cadena Jet24, afiliada local de ABC News."Fuimos capaces de rescatar a los cinco niños, pero por desgracia habían muerto", agregó.La mujer que dirigía la guardería en su casa, Elaine Harris, logró escapar del fuego e intentó conducir hasta el hospital, pero sufrió un choque por el camino y fue trasladada a Pittsburgh para recibir tratamiento.Santone contó a The New York Times que una de las víctimas era el hijo de Harris y que los otros cuatro eran hermanos a los que probablemente sus padres habían dejado en la guardería porque trabajaban en el turno de noche.Dos niños, supuestamente hijos de Harris, sufrieron heridas leves al saltar desde las ventanas del piso superior.Según Santone, los investigadores creen que la causa del incendio fue un problema eléctrico, pero todavía no han concluido la investigación.