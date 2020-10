Incendio forestal en California provoca la evacuación de 60 mil personas

Escuchar Nota

informó el cuerpo de bomberos de ese condado en su cuenta de Twitter.El incendio ha quemado 2.000 acres (810 hectáreas). Todo el apoyo aéreo se ha puesto a tierra debido a los fuertes vientos.desde el domingo por la noche hasta el martes por la tarde por estas condiciones para el condado afectado y el de Los Ángeles y Ventura., que fue inmediatamente cerrada por las autoridades, y provocó el corte de suministro eléctrico de unos 120.000 hogares, de acuerdo a datos del diario Los Ángeles Times.Fuertes ráfagas empujaron las llamas a lo largo de las crestas de matorrales en Silverado Canyon y cerca de las casas en la extensa ciudad de Irvine, hogar de unos 280.000 residentes. No hubo contención.Desafortunadamente en el incendio dos bomberos, resultaron gravemente heridos mientras luchaban contra el incendio, según la Autoridad de Bomberos del condado, que nLos helicópteros que arrojaban agua, decidieron aterrizar ya que por los fuertes vientos no les permitía maniobrar libremente., según lo publicado por la agencia de noticias Associated Press.Cabe destacar que hasta el momento las autoridades no supieron de inmediato la causa del incendio,