Incendios de California han quemado lo equivalente a la superficie de Puerto Rico

Los incendios registrados en California (Estados Unido, una superficie equivalente a casi todo el territorio de Puerto Rico.En total, y según cifras del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire), en lo que va de año han ocurrido más de 7 mil 700 incendios en ese estado del oeste de Estados Unidos, a pesar de que los meses tradicionalmente complicados en cuanto a fuegos -octubre y noviembre- todavía no han llegado.Generalmente, lo peor de la temporada de incendios de California no llega hasta octubre, pero el estado ya ha registrado más 1.2 millones de hectáreas quemadas, lo que supone todo un récord, de acuerdo a cifras del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.Los expertos coinciden en culpar a una amalgama de motivos que incluyen tanto el calentamiento global (menos lluvia, más sequedad y temperaturas muy altas) como la gestión forestal, además del incremento de la presencia humana en zonas tradicionalmente no pobladas, que hace que, cuando se declaran, estos fuegos resulten mucho más peligrosos.En la actualización de este miércoles, Cal Fire aseguró que la advertencia de bandera roja continúa en partes del noreste de California alrededor del Bosque Nacional Modoc y la Cuenca de Tulelake debido a los vientos racheados y la baja humedad."Se espera que las temperaturas sean cálidas hoy y jueves, aunque moderadas un poco por el humo (...) Sin precipitaciones significativas a la vista, California permanece seca y lista para más incendios forestales", señalaron.De acuerdo a ese departamento,De hecho, los equipos de bomberos pudieron contener dos grandes incendios forestales este martes, mientras seguían respondiendo a 33 fuegos "grandes" en todo el estado.El fuego bautizado como "Bobcat" por Cal Fire, cerca de Los Ángeles, ha quemado más de 16 mil 600 hectáreas, unos 41 mil 200 acres, en la semana que lleva activo, y solo ha sido contenido en un 6 %.Las autoridades lo han definido como una amenaza "inusual" que ha evadido a los bomberos y ha amenazado a las comunidades locales, a pesar de que no ha quemado casas ni ha causado heridos hasta el momento.En las últimas horas las llamas se han aproximado mucho al Observatorio del Monte Wilson, uno de los observatorios astronómicos más grandes de Estados Unidos, fundado en 1904 por el astrofísico George Ellery Hale.El incendio ha contribuido a días de terrible calidad del aire en Los Ángeles, donde los residentes han informado de fuertes olores a quemado y una capa de neblina polvorienta, según el diario local Los Angeles Times, y los habitantes de Arcadia, una ciudad de 60 mil habitantes situada en la metrópoli angelina, han sido alertados por la fuerte contaminación atmosférica.