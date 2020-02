Incentivan Los Tigres al voto estadunidense

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Jorge Hernández, líder de Los Tigres del Norte, tiene miedo con miras a las próxima elecciones estadunidenses, en las que Donald Trump podría perder.



“Este hombre no ha permitido, ni siquiera tantito, oportunidad a nuestra gente, pero vamos a esperar también qué otro candidato va a haber y competirle, y eso sí nos tiene con miedo porque, si no hay buen rival para ello, será tener otros años con el mismo”, señala.



Por ahora el intérprete de Jefe de Jefes y La Reina del Sur se ha dedicado, en los últimos dos meses, a recorrer universidades para incentivar, entre los jóvenes, el deseo de votar.



“Nosotros vamos a apoyar a nuestra gente, a los que realmente lo necesitan como los que tienen problemas de documentación”, subraya.



A pregunta expresa y en términos locales, Hernández espera que el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador logre un país grande.



“Tiene un año en el poder, le vamos a dar medio año más para ver si nos trae sorpresas”, señala.



Los Tigres del Norte promueven Y su Palabra es la Ley. Homenaje a Vicente Fernández, en el que, acompañados de mariachi, interpretan canciones como La Ley del Monte, Mujeres Divinas y la inédita Un Consentido de Dios, que fue escrita para el conocido Charro de Huentitán.



Y este domingo participarán en segmentos televisivos del Super Bowl.



“No entiendo muy bien las reglas, pero me gusta. Y es noche latina con Shakira y Jennifer Lopez”, considera.



En cine



El grupo se encuentra de lleno en la producción de Jefe de Jefes, documental dirigido por Olallo Rubio, para el que ya se tienen entrevistas con gente como el escritor español Arturo Pérez-Reverte, el músico angelino Ry Cooder y la actriz mexicana Kate del Castillo.



“Tenemos una reunión próximamente con gente del mismo video para determinar por dónde vamos, qué vamos a cambiar y acomodar cosas”, indica.



“El documental tendrá nuestras canciones, presentaciones en diferentes partes, cosas muy bonitas que hemos hecho a través de una vida artística y colaboraciones con Pérez-Reverte que ha tenido que ver con nuestra carrera”, agrega Hernández.



Espera que el filme, con el que se trabaja desde 2016, sea estrenado a fines de año.