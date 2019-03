Incertidumbre en estados por recorte del Fondo Migrante

El Gobierno de México ha recortado los apoyos económicos para atender a los grupos de migrantes que atraviesan el país rumbo a Estados Unidos, informó Posta Así lo han reportado autoridades de Baja California, Tamaulipas y Sonora que documentaron la cancelación de los recursos destinados a los migrantes.El periódico estadounidense The New York Times difundió ayer que México ha cumplido con las metas fronterizas del gobierno de Estados Unidos bloqueando el paso de los grupos migrantes a territorio de Estados Unidos.The New York Times recuerda que la postura que está tomando el Gobierno de México, respecto al tema migratorio, es una “decisión estratégica para no hacer enojar a Trump”.Baja California dejó de recibir 23 millones de pesos que eran destinados exclusivamente a las organizaciones que atienden a este sector. Esto ha perjudicado seriamente la atención a migrantes, principalmente en las ciudades de Mexicali y Tijuana, que registran la mayor concentración de personas en contexto de migración, afirmó César Palencia Chávez, titular de la Dirección de Atención al Migrante en la ciudad de Tijuana.