Incertidumbre, en médicos particulares por vacunación anti Covid

“En los hospitales privados también estamos en la lucha contra el Covid y hasta ahora no sabemos cuándo nos van a vacunar, llevamos meses atendiendo pacientes con la enfermedad, intubando. Hay personal de todas las ramas, residentes, intensivistas, enfermeros, médicos de diferentes especialidades al pie del cañón, pero no sabemos para cuando nos tocará la dosis”, dijo Francisco Moreno, jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC.

Las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que en 2019 había 14 mil 896 profesionales de la salud en la nómina de hospitales privados en contacto con el paciente, así como 76 mil 286 médicos clasificados como “personal médico por acuerdo”, es decir, que no trabajan directamente para un hospital, pero brindan servicios sanitarios por los que pagan los pacientes.

“La gente prefiere venir aquí que ir a internarse a un hospital del IMSS o del ISSSTE, piensan que ya no van a salir, muchos ya vienen con recetas en las que les piden azitromicina, oseltamivir o paracetamol, y uno hace lo que puede, porque es cierto que no todos los que tienen el virus desarrollan una gravedad”, expresó.

“Llevo nueve meses en el área de Terapia Intensiva de un hospital de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por eso me vacunaron, pero en el Bité Médica Hospital en donde laboro por las tardes no se ha informado nada de nada”, explicó.

“Yo atiendo a pacientes Covid y me pregunto cuándo se nos va a considerar, yo veo que no existe un mecanismo para que esto se dé, porque debemos considerar que en el sector privado hay médicos staff, es decir, que están en las nóminas de los hospitales privados, y los que tenemos un consultorio privado”, dijo.

A pesar de que en México 43% de las consultas médicas de primer contacto se dan en consultorios y clínicas particulares, personal de salud que labora en hospitales privados vive en la incertidumbre sobre cuándo les aplicarán la vacuna contra elConsultados, médicos de hospitales privados como San Ángel Inn, Médica Sur, Bité Médica y Centro Médico ABC, entre otros quedijeron que hasta el momento; afirmaron desconocer si están siendo considerados para recibir la dosis en los próximos días.Lo mismo ocurre con el personal que labora en los más de 16 mil consultorios adyacentes a farmacias (CAF) y que son el primer contacto de pacientes Covid.De acuerdo con ladel total de consultas médicas se proporcionan en el sector público, y 43% en el privado, mientras que los CAF atienden 17% del total de consultas ambulatorias. Es de resaltar que desde que se registró el primer contagio por coronavirus en el país, una treintena de hospitales privados han brindado atención a este tipo de pacientes, tan sólo en la Ciudad de México.Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), aseguró que la campaña de inmunización sí contempla al personal de salud que labora en el sector privado, pero hasta el momento no ha detallado en qué fechas se les aplicará la inyección: “No sabemos todavía cuándo les toque, se informó que sería primero al personal de primera línea del sector público y luego al privado, lo que es seguro es que sí estamos en ese esquema”.Agregó que durante esta temporada invernal es común que los médicos de carácter privado que atienden sus propios consultorios, o que laboran en adyacentes a farmacias, atiendan a personas con enfermedades respiratorias.Tal es el caso de Josué Hernández, quien trabaja en un consultorio adyacente a una farmacia dentro de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco; el médico de 43 años afirmó que en los últimos 10 meses ha atendido por lo menos a, por lo que en septiembre pasado dio positivo a una prueba PCR, pero fue asintomático.Carlos, a quien se nombrará así porque pidió resguardar su identidad, labora en un hospital público y en uno privado, y por trabajar en un hospital adscrito a lale aplicaron la vacuna, pero los compañeros con los que labora en Bité Médica no tienen noticias de cuándo será su turno.Alejandro Macías, zar de la estrategia contra la influenza en 2009 y actual integrante de la Comisión de la UNAM contra el Covid, consideró que los profesionales de la salud, sin importar en qué ámbito estén, deben ser vacunados en esta primera etapa de inmunización. Resaltó a los médicos de primer contacto que si bien no han entrado a áreas Covid, sí atienden a pacientes con sospecha o confirmados.