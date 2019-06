Incertidumbre sobre crecimiento es mayor: Banxico

La incertidumbre sobre el crecimiento económico podría ser mayor en los siguientes trimestres, reconoció Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico)Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, el gobernador recordó que la economía mexicana desaceleró en el cuarto trimestre del 2018 y en el primer trimestre del 2019.Díaz de León explicó que los sectores construcción e industrial han tenido cierta contracción en los datos más recientes, lo que repercute en un menor crecimiento para México."Claramente la depreciación económica es mayor a la que teníamos, pero no es fácil extrapolar lo que va a pasar en los siguientes trimestres; es decir, la incertidumbre es mayor", comentó el funcionario.A su vez, recordó que el País aún no resuelve sus problemas estructurales, a lo que se suma como factor de riesgo la baja en la calificación de deuda soberana y de Petróleos Mexicanos (Pemex)."Tenemos crecimiento potencial bajo por temas estructurales que no hemos podido atender", comentó ante los empresarios que acuden a la reunión, quienes son los clientes más grandes de BBVA.Díaz de León destacó que los riesgos internos, como la baja de calificación, la menor inversión y la disminución del consumo, deben ser mitigados.Advirtió que además de los problemas locales, existen riesgos externos como las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la "narrativa" arancelaria de las últimas semanas, las afectaciones al mercado financiero internacional y la desaceleración de la economía a nivel mundial.No obstante, el representante de Banxico destacó que las remesas que recibe México y la masa salarial muestran soporte para el consumo.Respecto a la inflación, sostuvo que Banxico está enfocado en alcanzar su meta de 3 por ciento en el tercer trimestre del 2020.Indicó que los riesgos para cumplir la meta son las presiones en el tipo de cambio por factores internos y externos, un escalamiento de las medidas proteccionista, los efectos de medidas compensatorias, afectación a la finanzas públicas y resistencia a las expectativas de inflación.El gobernador concluyó que México debe seguir manteniendo un marco económico sólido y capaz de resistir choques.