Vuelo de AMLO registra problemas al aterrizar en Nayarit

El vuelo Y4 610 de Volaris, que despegó de la Ciudad de México con destino a Tepic, Nayarit, y en el que viajaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que hacer dos intentos para aterrizar con normalidad, en un incidente que no tuvo consecuencias.En un primer intento, cuando el tren de aterrizaje tocó tierra, la aeronave volvió a elevarse y sólo en un segundo intento pudo descender sin contratiempos.Al explicar la maniobra el piloto dijo que “se registró un poco de inestabilidad en la aproximación, por eso volamos nuevamente para mayor seguridad de todos”.La nave voló 13 minutos adicionales y consiguió el aterrizaje normal a las 12:34 horas. En breve entrevista a su llegada, López Obrador respondió que no se asustó, pues son cosas que pasan.Sin embargo, las complicaciones de la llegada no terminaron en eso. A la salida de la terminal aérea, decenas de mujeres que administran estancias infantiles realizaron una protestas y entre gritos y mantas expresaron su inconformidad por el retiro de apoyos oficiales, dispuesto por el gobierno federal.El vuelo incluyó otro incidente más, pues en pleno trayecto una señora adaptó un corrido para cantarle al presidente, exaltando su figura y sus pretensiones de transformación, canción que repitió a la llegada a la terminal aérea.