Incitan Trevi y Naranjo a ser Grande

Ciudad de México.- Con un mensaje de superación personal, las cantantes Gloria Trevi y Mónica Naranjo alzan la voz en contra del bullying y abuso de las personas con Grande, tema musical en donde ambas unen sus voces.



La mexicana explicó que, mediante una canción “muy antrera”, quiere homenajear todas aquellas personas que por alguna situación derivada del bullying, maltrato o abuso, han tocado fondo y sabido salir adelante.



“Todos tenemos en la vida decepciones con las cosas que nos pasan, te puedes convertir en víctima y te puedes convertir en vengador y en sobreviviente, y yo elegí ser sobreviviente porque el sobreviviente va hacia adelante, no se detiene a lamentarse, ni a lastimar, ni a perder el tiempo, no se queda en el pasado”, dijo.



“El sobreviviente ve hacia adelante, entonces yo creo que esa opción la tenemos todos en la vida y si alguien te hace daño puedes quedarte llorando y diciendo: ‘ya mi vida es un fracaso’ y te estás compadeciendo toda la vida, o usas el ‘me voy a vengar’, destruyes; cualquiera de esas dos opciones son veneno y te hacen daño a ti. Es mejor que de lo que sea que te haya pasado, te levantes y sigas adelante, formes una familia, hagas el trabajo que te gusta, seas feliz”, reiteró.



La intérprete señaló que a pesar de los altibajos que ha pasado durante su vida ha sabido salir adelante, como cuando en 2003 estaba presa en Chihuahua acusada de corrupción de menores, acusaciones que derivaron en mensajes de odio hacia la cantante.



“La canción habla de cómo las personas son odiadas por gente que abusa, que se cree más poderosa, más grande y que usa eso para hacer daño a los demás y no se da cuenta que esas personas van a crecer en un momento. Esa canción le queda a un niño, a la comunidad gay, a los latinos, a muchísima gente”.



Un himno. Por su lado, Mónica expresó que este tema musical podría trascender en las vidas de sus escuchas y lograr generar un cambio.



“Para mí es un todo, un himno. Al igual que en su día para muchas personas Sobreviviré —tema de su álbum Minage— representó lo mismo”, recordó.