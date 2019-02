Incluirán fotografía de candidatos en boletas de Puebla

La Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 aprobó el proyecto de acuerdo con relación al diseño de la boleta electoral para la votación de gubernatura y de los cinco ayuntamientos para el proceso electoral local extraordinario en Puebla.En sesión extraordinaria se avaló por unanimidad, en lo general, que este diseño incluya la fotografía de los candidatos, como lo establece la ley electoral local, solo que se agregó que por ningún motivo en la imagen se podrá hacer proselitismo, es decir, no aparecerá el logo del partido a quien abanderan.La presidenta de esta comisión temporal, la consejera Pamela San Martín, aclaró que dicha fotografía, como lo establece la ley, “es una imagen, en blanco y negro para que no sea un juego de colores en el que podamos caer en el tema de la propaganda”.Con esta medida, destacó, se pretende dar igualdad de condiciones entre los candidatos. Sin embargo, consideró que incorporar la fotografía a la boleta electoral puede generar una distorsión en lo que son las condiciones de equidad en la competencia.“Más allá de una elección en particular y como se configuren las alianzas partidistas o las coaliciones en una elección concreta, el hecho de que aparezca la fotografía en esa documentación si conlleva a que el día de la jornada electoral (2 junio de 2019), podamos tener una distorsión de 10 apariciones de una imagen contra una y esto sí puede generar un efecto”, manifestó.Asimismo, explicó que el que aparezca la fotografía del candidato en la boleta no es una instrucción que se haya normado expresamente en la Ley General de Procedimientos Electorales o que fuera una limitación hacia las legislaturas locales. No obstante, la legislatura de Puebla sí previó la aparición de la imagen de los que aspiran a un cargo de elección popular.Refirió que en el reglamento de elecciones, que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se especifican las técnicas de la documentación electoral y se incluye la posibilidad de incorporar la fotografía de los candidatos solo en los casos que la legislación lo estableciera.Debido a ello y por haber iniciado ya el proceso electoral, mencionó, no se puede modificar esta decisión de la boleta con fotografía de los candidatos.Empero, San Martín manifestó su preocupación en cuanto al principio de certeza y legalidad que tiene que imperar en un proceso electoral, por lo que propuso que posteriormente se analice esa parte del reglamento.El consejero Jaime Rivera recordó que ya había señalado sus reservas de que la boleta llevara la fotografía. No obstante, después de analizar el tema, no encontró elementos de peso jurídicos para hacer algo diferente a lo que ordena la legislación local de Puebla para esta elección de la gubernatura, que se realizará tras la muerte de la gobernadora Martha Erika Alonso, en un accidente aéreo.“Por lo tanto creo que es nuestro deber ceñirnos a las normas aplicables para esta elección y por lo tanto estaré a favor de que en la boleta se incluya las fotografías de los candidatos”, puntualizó.En tanto, el consejero electoral José Roberto Ruiz Saldaña indicó que no es mandato de jurisprudencia incluir o no la fotografía en la boleta electoral, aunque hay un precedente.Consideró que hay una distorsión en esta decisión de que la boleta en la elección de Puebla vaya con fotografía, en la medida de que quien se ha postulado por más partidos en coalición aparecerá más en un momento definitorio como es el de ir a votar.En su intervención, la consejera Dania Paola Ravel dijo estar convencida de que se deben apegar a lo que indica la normativa local en materia de elecciones, así como de que en esta comisión se ha actuado en consistencia al considerar la legislación, en este caso de Puebla, y lo que indica el propio reglamento avalado por el Consejo General del INE.