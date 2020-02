Incluye Time a niña chiapaneca entre jóvenes inventores del mundo

Escuchar Nota

“La gente aquí tiene que bañarse con agua fría. Tienen muchas enfermedades respiratorias. “Quería hacer algo”.

La revistacolocó a la joven chiapanecacomo uno de los “” (“7 Young Inventors Who See a Better Way”), en el marco del Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2020 realizado en Davos, Suiza, de acuerdo con Chiapas Paralelo.En una cobertura especial sobre la Reunión,en la cual describió el proyecto que la hizo acreedora del(UNAM).La revista Time comentó que la chiapaneca, son jóvenes quien utilizan laque junto a su imaginación inventan nuevas soluciones a los problemas que enfrentan las personas de todo el mundo.En 2018, la revista, colocó a Cruz López como la única chiapaneca en su lista de lasdebido a su trascendencia en el ámbito de la ciencia y tecnología.En 2019, fue premiada por la organización de lospor su trabajo en ciencia y tecnología.El proyecto con el que ganó fue, en la que utilizó dos puertas de cristal, mangueras para la salida del agua en la que se conectan los botes, una más para comunicar al tanque de gas y varias botellas.La chiapaneca mencionó que fue asistida por su papá para algunas acciones, como subir a una escalera sin protección y conectar los tubos que necesitaban a una persona con mayor fuerza.Señaló que al usarno daña al medio ambiente. El siguiente paso será crear un calentador más grande que utilice paneles solares, pero para esoAl ser entrevistada en un evento hace unos meses, la chiapaneca comentó que es necesario que a los jóvenes que tienen proyectos a desarrollar sean apoyados, ya que para el estado será un orgullo tener a generaciones talentosas en diferentes ámbitos.