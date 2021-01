Incompleta, carpeta del caso Odebrecht contra Lozoya; 7 países, sin dar datos bancarios

Escuchar Nota

La Fiscalía General de la República () aún espera que los gobiernos decontra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex),Así lo revela una investigación realizada por el diario El Universal que destaca que a poco tiempo de que venza el plazo para que la El Universal refiere que la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la FGR reveló que México solicitó alque entreguen toda información bancaria, así como documentación de las empresas del ex director de Pemex y Odebrecht, peros.Al responder solicitudes de información a Quinto Elemento Lab vía Transparencia, la FGR informó que, mientras que los demás gobiernos a los que se pidió ayuda aún no han entregado información.La FGR detalló que la solicitud más antigua data del 1 de diciembre de 2018, el mismo día que tomó el poder el presidente. Entonces, las autoridades mexicanasLos requerimientos a los brasileños son para “recabar diversa información y documentación de la empresa [Odebrecht], así como recabar diversas declaraciones”. El estatus de esas peticiones se encuentra “en trámite”, informó el mes pasado la fiscalía.La cooperación internacional será clave para esclarecer ely conocerPara intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna, Lozoya montó una sofisticadaque movió decenas de millones de dólares en diversos países y territorios como Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil y Alemania, según han documentado las autoridades.Un portavoz de la FGR declinó comentar acerca del estatus de las solicitudes no atendidas y tampoco aclaró cómo la ausencia de estos datos puede afectar la integración del caso contra Lozoya. La fiscalía se negó a responder, argumentando que se trata de una investigación en curso, detalla El Universal