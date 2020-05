Inconformes docentes del TEC con el anuncio de regreso a clases

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Personal docente y empleados del Instituto Tecnológico de Saltillo manifestaron su inconformidad con el anuncio del retorno a clases este 8 de junio por lo que acudieron a externar sus peticiones y buscar un diálogo con la directora de la institución, María Gloria Hinojosa.



Miembros del SNTE de las secciones 38 y 211 entregaron un oficio a las autoridades administrativas con el que pretenden echar atrás la instrucción de reanudar la actividad laboral en la casa de estudios.



El Gobierno de Coahuila anunció que considera no apta la medida implementada por el Tecnológico, pues no se deben forzar a los alumnos a acudir a la escuela ya que aún no consideran viable en esta etapa de la contingencia.



Por otro lado, estudiantes manifestaron a través de redes sociales su descontento al enterarse de la situación por lo que el día de hoy también aastieron en compañía del gremio magisterial para encontrar una posible solución al conflicto.