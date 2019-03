Inconformidad por la compañía de limpieza en el Hospital Chavarría

El personal del Hospital General “Salvador Chavarría” se ha mostrado inconforme con el trabajo realizado por la compañía externa de limpieza que labora en la institución, así lo expresó, Jesús Rivelino Monárrez Corrales, director del nosocomio.El doctor describió la forma de trabajar de la compañía como “poco coordinada”, misma que ha generado contratiempos al momento de trabajar en aspectos quirúrgicos y señaló que su carencia principal es la poca agilidad al momento de limpiar “Esto no es una situación que nosotros podamos atender propiamente, pues no tenemos el poder de solucionar; esto es una empresa que se contrato a nivel estatal y se comprometió con la secretaría a dar un buen servicio, sin embargo, en el caso de Piedras Negras, esto no ha sido el caso”, señaló el director.También mencionó que no es tan fácil dar rotación al personal, pues al estar en situaciones de riesgo biológico se necesita capacitar pertinentemente a los intendentes.Por último, indicó que, coordinados con autoridades estatales, están haciendo lo correspondiente para solucionar este problema, ya sea con el personal de esta empresa o con la búsqueda alguna otra compañía.