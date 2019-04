Increíbles y emotivas

Algunos han sido partícipes de milagros, algunos otros se encuentran escépticos ante esta situación y algunos otros no los han vivido en carne propia, pero creen en ellos.Existe una gran diversidad de películas que han tocado este tema y que han conmovido al espectador con sus impactantes historias.Paul Edgecomb es oficial del “corredor de la muerte” en la prisión Cold Mountain en los años 30. Él tiene bajo custodio a un hombre imponente, que al principio da miedo, pero luego revela que tiene la capacidad de sanar a las personas. El filme es una adaptación del libro The Green Mile, de Stephen King.Dirigido por Alfonso Cuarón, el filme se sitúa en el 2027, cuando la humanidad se encuentra en riesgo de extinción, pues en dos décadas no se ha tenido registro del nacimiento de una persona. Esto cambia cuando a Theon Faron se le encomienda la tarea de ayudar a una refugiada a escapar de las leyes anti migrantes que el Gobierno del Reino Unido les impone. La joven lo impacta cuando le dice que está embarazada.Basada en una historia real, esta película presenta a una familia que viaja a Tailandia para pasar la Navidad en la playa. La mañana posterior a la celebración, un tsunami azota a Khao Lak, mientras los hijos de María Bennett (Naomi Watts) y Henry Bennett (Ewan McGregor) se encontraban en la piscina. La familia hará todo por reunirse de nuevo.Pepper Busbee (Jakob Salvati), un niño de 8 años, añora que su padre regrese a casa mientras se lleva a cabo la lucha de Estados Unidos y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. “Little Boy” pondrá a prueba su fe al intentar que la guerra llegue a su culminación y pueda reencontrarse con su padre.Basada en una historia real, la película se sitúa en Cokeville en Wyoming, Estados Unidos, y relata los hechos acontecidos en 1986, cuando un matrimonio secuestró una escuela primaria con más de 100 niños dentro. A pesar de los vastos conocimientos sobre el uso de armas y explosivos por parte de uno de los secuestradores, el acto no ocurrió como se esperaba.Basada en el libro homónimo de Christy Beam, inspirado en hechos reales, narra la historia de Kylie Rogers, hija de la autora, interpretada por Jennifer Garner, quien afirma haber regresado de la muerte y que posterior a ello, logró sanarse de un trastorno digestivo agudo. En la historia las acompaña el Dr. Nurko (Eugenio Derbez) quien intentará resolver tal enigma.Este filme relata la historia real del convicto francés Henri Charrière (Charlie Hunnam) apodado Papillon (mariposa, en francés), que fue privado de su libertad por un crimen que no cometió. Durante su estancia en la prisión conoce a Louis Dega (Rami Malek) un falsificador que se convertirá en su amigo y que lo ayudará a intentar escapar. Después de su primer intento de escape y tras ser capturado, ambos son llevados a la Isla de Saint-Joseph, donde no perderán el sueño de ser libres.