Incrementan actos vandálicos en plataformas petroleras

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la tercera entrega del Informe de Cuenta Pública 2017, dio a conocer que los hechos delictivos en plataformas de Pemex se incrementaron hasta 2.4 veces más entre 2016 y 2017, ya que de 114 pasaron a 273 en este periodo.El órgano de vigilancia y control de la Cámara de Diputados precisó en el informe que la paraestatal reportó 273 actos delictivos en 94 plataformas en altamar, de los cuales solo dos fueron considerados de gravedad, 49 moderados y 222 se clasificaron como menores.A pesar de que el 81 por ciento de los actos vandálicos se catalogaron como “menores” el sistema de registro no tiene parámetros que avalen dicha categoría, pues queda a criterio del trabajador que lo registra.Dentro de los eventos delictivos incluidos en el reporte se encuentran actividades como robo de equipo, daño en instalaciones, intrusión y sabotaje, este último contempla, principalmente, corte de cables de electricidad y en consolas de control.La ASF también informó que revisó 57 actos vandálicos ocurridos en 12 plataformas y Pemex solo presentó 12 denuncias de 23 casos.Para finalizar, la dependencia concluyó que no hay coordinación entre la Secretaría de Marina y Pemex para llevar a cabo actividades de vigilancia y patrullaje, dado que no existen estrategias de seguridad ni se han puesto implementado equipos de monitoreo.