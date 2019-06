Inculpan a Cuba Gooding Jr por toqueteos

El actor y ganador del Oscar Cuba Gooding Jr fue inculpado este jueves ante la justicia de Nueva York del delito de toqueteos forzados, luego de que una mujer lo acusó de manosearla en un bar de Manhattan el fin de semana.El abogado de Gooding, Mark Heller, dijo que su cliente planeaba declararse no culpable."Gooding no ha actuado de manera inapropiada de ninguna manera o forma. Nada en el video puede ni siquiera ser considerado ambiguo", dijo Heller, sin dar detalles de a qué video se refería.El actor negó las acusaciones más temprano, cuando dijo al sitio web de noticias de celebridades TMZ que "nada" sucedió."Confío en el sistema. Hay un video que muestra lo que realmente pasó", dijo.El toqueteo forzado es un delito menor que se castiga con un máximo de un año de cárcel, según la ley estatal de Nueva York.Una portavoz de la policía confirmó que Gooding, de 51 años y ganador de un Oscar en 1997 por su rol como un jugador de fútbol americano en "Jerry Maguire", se había entregado, pero no quiso comentar la acusación.Varios medios estadounidenses informaron que una mujer denunció que Gooding, originario de Nueva York, le manoseó un seno el domingo por la noche.Otras informaciones de prensa señalan que una segunda mujer ha denunciado que el actor le toqueteó el trasero en marzo de 2008 en una discoteca de Manhattan.El primer gran papel de Gooding fue en la histórica película de 1991 de John Singleton sobre la vida en un barrio pobre de Los Angeles, "Boyz n the Hood".Más recientemente interpretó a OJ Simpson en "El pueblo versus OJ Simpson: una historia criminal estadounidense".