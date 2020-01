Incumple promesas constructora de plaza comercial de Saltillo

“Nos preocupa la seguridad de nuestras familias, de ahí que solicitamos que levanten su barda como se habían comprometido el año pasado, además de que pongan más atención en sus trabajadores, los cuales por descuido, han soltado material que ha caído en diversas propiedades poniendo en peligro a los que tienen menores en casa.

Vecinos del, se quejaron de la construcción de la plaza comercial denominadadado los constantes ruidos en distintos horarios fuera de trabajo, además del desprendimiento de material de construcción que pone en peligro a las familias.Los vecinos destacaron que es excesivo el ruido que hacen desde muy temprano, en ocasiones a las 6:00 horas y en la noche o madrugada, además que no han construido su barda para poder cerrar la calle de acceso que colinda con el fraccionamiento.“Nos hemos quejado constantemente con los encargados de la construcción y al parecer no les importa, no sabemos si se sienten protegidos o algo, pero nos inquieta mucho, nosotros no estamos en contra del desarrollo de la ciudad, pero también que se respete la privacidad y seguridad del fraccionamiento”, sostuvo uno de los afectados.Además sostuvieron que con las distintas instalaciones de agua, drenaje y demás, el pavimento, principalmente deno ha quedado como estaba y solo dieron “una pasadita”.Si hoy en día, ya se hacen largas filas para acceder a la tienda de conveniencia, o al hospital, falta ver cuando esté en funciones dicha plaza, “hay que ir planeando una solución vial”, comentó un vecino afectado.Algunos de los vecinos hacen un llamado a lapara que revise las quejas y se dé una solución.