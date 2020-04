Indaga UIF a Luis Miranda, ex titularde Sedesol con EPN

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, afirmó el titular de la entidad, Santiago Nieto Castillo.



En una conferencia remota con diputados del Partido del Trabajo, el titular de la UIF mencionó a Miranda como parte de los funcionarios del sexenio anterior que tienen denuncias o que son investigados por actos de corrupción, como Rosario Robles, el recientemente fallecido Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya.



Sobre el diputado Luis Miranda, ex subsecretario de Gobernación y ex titular de Sedesol, Nieto no abundó los términos de la investigación al priista.



En el proceso de investigación contra Luis Miranda, "ahí el presidente me ha comentado que debemos tener una política de cero tolerancia a la impunidad. No se persigue a nadie, pero si hubiera alguien que apareciera en una investigación, lo que se tiene que actuar es conforme a derecho", dijo.



Nieto comentó que no hay de otra y eso implica la presentación de las denuncias, en su caso, así como el congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero.



En estos casos, aseguró, se tiene que continuar con la política institucional que se ha marcado desde el Gobierno.