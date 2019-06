Indagan a personal de SAT por empresas ‘fantasma’

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alista una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un grupo de empleados que crearon empresas fantasma, informó Margarita Ríos-Farjat, jefa de la institución recaudadora.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria federal dijo que se trata de alrededor de seis empleados del SAT, quienes ya fueron separados del cargo."Llevamos a cabo también revisiones y encontramos también que se estaban creando empresas, encontramos presuntamente a media docena, un poco menos de media docena de funcionarios creando empresas sin soporte documental, éstas vienen siendo empresas fantasmas porque no tienen soporte documental", sostuvo.Ríos-Farjat precisó que las empresas creadas por funcionarios del SAT no son "factureras"."Las factureras no son fantasmas, existen y facturan; esto es presuntivo, nosotros no somos una autoridad penal, pero estamos preparando precisamente el paso siguiente respecto a esto", expresó."No es una cosa que sea agradable hacer, es una cosa difícil, se está revisando todo el caso, sí se encontraron indicios que nos hacen suponer, con un grado de suposición interesante, que se estaban creando, al interior de nuestra dependencia, algunas empresas así".Por otro lado, la jefa del SAT agregó que en abril se presentó una denuncia penal ante la FGR contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda que participaban en redes de empresas "factureras"."Hablando del tema penal, ligado con estos esquemas, también presentamos una denuncia (desde) la Administración General de Evaluación, (contra) ex funcionarios, vamos a decirlo así, de entidades de Hacienda que se han vinculado con estos esquemas; en abril se presentó la denuncia ante la FGR", comentó.