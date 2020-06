Indagan a presunto violador de Cruz Roja

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Ayuntamiento de Saltillo abrió una carpeta administrativa en contra Emanuel “N”, presunto violador de la Cruz Roja, quien en la actualidad se desempeña como trabajador de la Dirección de Protección Civil del municipio.



De acuerdo con el alcalde Manolo Jiménez Salinas, ya se abrió una carpeta administrativa para investigar los hechos.



“Nosotros estamos en contra de todo este tipo de acciones, y al ver la noticia se dio la instrucción al director del área administrativa a tomar cartas en el asunto, que hiciera la investigación y que si realmente existía esa situación proceder con todo lo que marca el reglamento”, precisó el Alcalde de Saltillo.



Indicó que el elemento de Protección Civil municipal quedó a disposición y se encuentra a la espera de que se comprueben o deslinden responsabilidades en torno a este caso.







Denuncia



Cabe destacar que la acusación se hizo mediante la página de Facebook Me too Cruz Roja Mexicana, donde la presunta víctima señaló a Emanuel “N” como quien aprovechó su posición de instructor para acosarla y hacerle tocamientos en varias ocasiones.



Y aunque la presunta víctima denunció lo ocurrido ante las autoridades superiores de Cruz Roja Saltillo, comentó que sus reclamos nunca prosperaron, e incluso, le aseguraron que de insistir se haría acreedora a severas sanciones.