Indagan crimen organizado en Estafa Maestra

La Fiscalía General de la República (FGR) decidió reestructurar la investigación de la Estafa Maestra, por considerarla como una maquinación orquestada desde el poder público, y la indagatoria ahora será planteada por delitos de Estado y delincuencia organizada.Así lo dio a conocer el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien dijo que este asunto de desvíos de recursos debió investigarse bajo la premisa de una organización que tuvo el propósito de llevar a cabo un enorme saqueo y que iba más allá de las personas incluidas en 23 denuncias."La FGR está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la Nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros", dijo el funcionario."Por lo cual, debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público, ya que los elementos aportados así lo indican; razón por la cual es necesario reestructurar toda la investigación desde una perspectiva de delincuencia organizada, en un posible delito de Estado, encubierto en su momento por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más; razón por la cual se procederá de inmediato a investigar esta hipótesis criminal, mientras se continúan los procesos ya iniciados".A Gertz se le cuestionó si en esta maquinación desde el poder público cabría considerar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y su posible cita ante el Ministerio Público, a lo cual respondió que la Fiscalía va a llamar a declarar a quien sea necesario.El Fiscal recordó que este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República en octubre de 2015, acumulando 21 investigaciones independientes unas de otras, relacionadas con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social; dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras de dirigentes de universidades públicas.Derivado de dichas indagatorias, dijo que a la fecha la Fiscalía ha obtenido 5 vinculaciones a proceso; se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.Expuso que bajo ese mismo esquema, en 2017 y 2018 la PGR inició 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de Sagarpa y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso."En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado", apuntó.La Estafa Maestra es el nombre que se le ha dado a un caso de desvíos de recursos de una decena de dependencias de la Administración Pública Federal, a través de universidades e institutos de educación superior que subcontrataron con empresas "fantasma" los servicios requeridos por la Federación.