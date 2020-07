Indagan operatividad de recicladora siniestrada

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- La recicladora Manufactura Goch no contaba con los protocolos de prevención que incluye el Sistema Fijo contra Incendio. Ante esta situación, se investiga si la compañía operaba o no con los lineamientos que marca la Ley de Protección Civil del Estado, informó José Filiberto Urbina García.



El secretario del Ayuntamiento vía telefónica dijo que de acuerdo a un informe elaborado por el director de Protección Civil Municipal, Leonel Martínez Mata, no se ha establecido aun la causa del siniestro porque la compañía de seguros de la recicladora elaborará un peritaje sobre los hechos.



Urbina García expuso que las direcciones de Protección Civil local y estatal indagan en forma minuciosa la operatividad de la compañía, porque hay reportes de que alojaban material reciclado en el exterior de Manufactura Goch.



De acuerdo a testimonios de bomberos que participaron en los trabajos de sofocación afirman que las tres naves adjuntas a la recicladora fueron consumidas por el fuego por carecer de un cuarto de máquinas abastecido con hidrantes y mangueras con conexión a un depósito de agua.