Indagan por homicidio y abuso a policías por el caso de Giovanni en Jalisco

“Tenemos un informe en donde no se hace referencia a este hecho, únicamente de hace referencia a una detención administrativa de una persona agresiva”, sostuvo el fiscal.



Así se llevaron a Giovanni López, albañil de 30 años, los policías municipales de Ixtlahuacán en Jalisco por no portar cubrebocas. Lo golpearon hasta matarlo..el Estado de Terror y Persecución que instala el gobernador @EnriqueAlfaroR pic.twitter.com/BMRRSgkjhC — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 3, 2020

“También está citado el próximo lunes a declarar en diversa carpeta, no relacionada con estos hechos, sí relacionado con hechos imputables al ayuntamiento”, declaró el fiscal.



, informó que se investiga a policías de Ixtlahuacán de los Membrillos por homicidio y abuso de autoridad cometido en contra de Alejandro Giovanni López, tras ser arrestado el 4 de mayo por una falta administrativa.El fiscal indicó que serán los peritos quienes determinarán si el “uso de la fuerza que fue utilizada al momento de la detención”, ocasionó el fallecimiento de Alejandro Giovanni.Ante las versiones sobre la detención, Solís Gómez aseguró que a Alejandro Giovanni no se le detuvo por no usar cubrebocas.Y añadió:Sin embargo, aseguró queAgregó que existen otras dos carpetas de investigación abiertas contra los policías municipales en activo, incluyendo el comisario de la corporación, pero no especificó los motivos., e incluso los amenazó de muerte. No obstante, el fiscal dijo que de comprobarse ese señalamiento para desviar la investigación y obstruir la justicia, “sería una conducta muy grave, que desde luego perseguiríamos”, y que derivaría en una responsabilidad penal.para que dé su versión de los hechos en la muerte de Alejandro Giovanni.Gerardo Solís detalló que esta última carpeta también está relacionada con abuso policiaco., aclaró que el cuerpo de Alejandro Gionvanni no presenta lesiones por arma de fuego, solo golpes, según la autopsia.Recalcó que la detención fue por una falta administrativa, y leyó el informe de la policía municipal: “porque se muestra agresivo con los elementos de seguridad, bajo los efectos de alguna sustancia, y por eso se le ingresó a las 22:17 horas, el 4 de mayo”.