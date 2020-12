Indagan posible esquema de sobornos en Casa Blanca

Escuchar Nota

"La estrategia política para obtener un indulto presidencial fue 'paralela' y distinta del papel de como abogado defensor de ", escribió Howell en su orden judicial. Los nombres de los posibles implicados no deben difundirse en medio de una investigación.



a cambio de un indulto presidencial por parte de Donald Trump, según los registros judiciales revelados este martes en un tribunal federal.y se presentó en un momento en que ha aumentado la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue indultos a asesores que le han sido "leales" -como en el caso de- y que han sido condenados por cargos penales federales., parcialmente redactado, que el Tribunal de Distrito de DC hizo público la tarde de hoy. El registro mostró la revisión que el juez Beryl Howell realizó en agosto en torno a una solicitud de los fiscales para acceder a los archivos obtenidos sobre pesquisas de supuestos sobornos por indultos.No obstante, el documento no cuenta con un cronograma sobre el presunto plan.Además, hasta el momento, nadie ha sido públicamente acusado por un delito relacionado con esta investigación.A finales de este verano, un equipo de filtrado, utilizado para asegurarse de que los fiscales no recibieran evidencia corrupta que debería haberse ocultado por su carácter de información privilegiada,tras el allanamiento de unas oficinas no identificadas.Los fiscales pidieron autorización a un tribunal para tener acceso al referido equipo de filtrado. Posteriormente,y datos sobre una posible conspiración de soborno que ofrecíaPese a que las comunicaciones entre abogados y representados suelen ser privilegiadas y se mantienen herméticas a la intervención de los fiscales,, los intercambios entre abogados y clientes pueden dejar de estar protegidos por la ley.Finalmente, se encontró que la indagatoria podría relacionarse también con personas anónimas que habrían actuado como, que habrían enviado sobornos, en el marco de un aparente esquema de condicionamiento de indultos.