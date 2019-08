Indagatoria a Rosario Robles podría ser venganza de funcionario: abogado

La indagatoria contra Rosario Robles, quien fuera secretaria de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto, podría ser una venganza personal de un funcionario menor, dijo su abogado.En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, Julio Hernández Barros, el abogado de Rosario Robles, dijo que estaba seguro que la indagatoria en contra de su cliente no le beneficia al Presidente.También dijo que podría tratarse de una venganza de un funcionario menor que tuvo la manera de desquitarse."Puede ser un problema de misoginia, (Rosario Robles) es una mujer exitosa, en México no estamos acostumbrados a ver a las mujeres triunfar", dijo el abogado.​El defensor dijo que no todos los que trabajaron con la funcionaria pueden estar contentos con lo que ella hizo en las dos dependencias en las que trabajó."Yo creo que va por ahí porque no es nada normal que ocurran esta serie de violaciones, lo que dice es todo lo contrario, que se respete los derechos de los imputados, que le permita a la otra parte presentarla antes de cualquier cosa", informó.Julio Hernández Barros también comentó que Rosario Robles se encuentra en la Ciudad de México y que mañana hará una revisión preliminar de los cargos que se le imputan a la ex funcionaria."La carpeta de investigación se encuentra en una empresa de fotocopiado, yo calculo que ya para mañana tendré una lectura preliminar porque son más de cinco tomos y sus anexos lo que tienen esa carpeta, esta en el proceso de fotocopiado", indicó.El abogado también mencionó que se presentarán a la audiencia del 8 de agosto y que en caso de alguna detención ya se había solicitado un amparo."El amparo que solicitamos nosotros en ninguna forma pretende eludir la responsabilidad de ir a esa audiencia (del 8 de agosto), sigue en pie", dijo.