Cristina Santiagos independiza su emoción

Esta canción es más colorida, hay un cambio de imagen y de sonido; es una canción rápida y con fuerza”, así define Cristina Santiagos a su nuevo single: Pa’que a Otra tú le Mientas, el cual sale en todas las plataformas digitales el día de hoy.La cantante, quien es originaria de Chile pero ha hecho una gran parte de su carrera en el país, también apunta que esta nueva canción es un “mostrar que soy una independiente de la música. Es una canción que nació porque quería que saliera, no es algo que haya hecho por seguir una moda, es porque llegó en el momento adecuado”.Aún así, Pa’que a Otra tú le Mientas tiene un truco, pues según confesó la chilena en entrevista con Zócalo, el single fue recibido como un baldazo de agua fría, ya que durante una conversación con su mamá, fue está la que le pidió que “dejara hacer ya lo mismo, que necesitaba algo más rápido y movido”, fue ahí que se planteó la idea de retrabajar a algunas de las canciones que ya tenía grabadas para darle otro toque.Esto porque desde que comenzó su carrera, Santiagos exploraba lo pop y lo romántico, en baladas sentidas y emocionales, así que Pa’que a Otra tú le Mientas -una mezcla entre pop urbano y reguetón-, es “un nuevo lugar para conocer. Me gusta experimentar y aunque este es un género que no conocía, sí me dediqué a escucharlo.“Aún así fue un reto hacerlo, porque yo no sabía si podía hacer algo distinto a lo que venía haciendo, porque creo que como dijo mi mamá, sí estaba súper casada con mi estilo del cual no quería salir. Así que creo que esta canción es hacer otras cosas distintas, otro ámbito y otro lugar”, agregó la chilena.Ese cambio y necesidad de explorar puede encontrarse en el proceso creativo que llevó la misma canción, ya que a diferencia de las baladas pop que la antecedieron, Pa’que a Otra tú le Mientas nació sobre una base de ritmos sobre la que fluyó la letra y libertad de Santiagos.Las fotos que acompañan el lanzamiento del sencillo muestran a una Cristina despreocupada sobre un sillón rosa que hace juego la mesilla y el algodón de azúcar que come, todo eso sobre un vibrante fondo amarillo. Una alegoría sobre el electrizante tema que se encuentra ya en las diversas plataformas de streaming como Spotify y YouTube.Pa’que a Otra tú le Mientas ha sido definido por Santiagos como una canción femenina con fuerza y pasión, que habla sobre el hecho de que el personaje ya no se dejará humillar por nada, ni soportará las mentiras de nadie.“Creo que ahora es el tiempo de liberarnos de todos esos conceptos que estaban sobre nosotras (las mujeres) en años pasados. La música es un gran camino para abrir y romper esas ideas, y es un camino que ya han recorrido otras cantantes entre las que me gustaría estar. Hay un mundo allá afuera para hablar sobre esto”, apuntó la cantautora.Esa independencia emocional de lo que daña va de la mano con la independencia musical en la que trabaja Santiagos, ya que si bien tiene firmadas varias canciones con Televisa y le han ofrecido contratos con grandes firmas, ella prefiere ser una creadora libre en su sonido y en lo que le gusta explorar.“Nunca haré algo que no esté dentro de mi línea o en lo que no me sienta cómoda. Ese es uno de los beneficios de ser independiente: trabajas lo que quieres, liberas las canciones que te gustan y nadie te dice nada. Aún así es un trabajo pesado: tienes que ser tu agente de publicidad, tu maquillista y hacer esas cosas sola.“El proyecto es mío, estoy sola y sí tengo gente que me apoya, pero tengo que ser como un pulpo que maneja todo eso con sus manos. No sé, es un reto pero a la vez es un placer”, concluyó la cantante.