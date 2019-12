India prohíbe manifestaciones en Nueva Delhi

Nueva Delhi.- La policía de Delhi prohibió este martes las manifestaciones en las áreas de Mandi House y sus alrededores, luego de que algunos grupos llamaron a protestas masivas contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía.



De esta forma, entró en vigor la sección 144 del código de procedimientos penales en el país, la cual prohíbe manifestaciones de más de cuatro personas. Bajo este argumento la policía advirtió que las protestas programadas para este martes en la ciudad capital estarían prohibidas.



El comisionado adjunto de Policía de Nueva Delhi, Eish Singhal, dijo que la Sección 144 se impone en la mayoría de las áreas de Nueva Delhi. “Hasta ahora no hemos detenido a nadie. Presencia policial adecuada está en el área. Hasta ahora ha sido pacífico”, destacó el diario Hindustan Times.



La policía señaló que los manifestantes comenzaron a reunirse en la Casa Mandi alrededor de la medianoche del lunes, luego de lo cual se tomaron las medidas preventivas adecuadas.



La víspera, al menos 139 personas, la mayoría de ellas estudiantes, fueron detenidas en el centro de Nueva Delhi ante los intentos de organizar protestas contra las enmiendas a la Ley de Ciudadanía, informó el diario The Times of India.



La policía señaló que las detenciones fueron una medida necesaria, ya que en la ciudad se impuso la prohibición a las reuniones y manifestaciones masivas y la violación de este veto conlleva responsabilidad penal y cuantiosas multas.



El primer ministro de India, Narendra Modi y el primer ministro de Delhi, Arvind Kejriwal, hicieron un llamado a la población para que mantengan la paz y la tranquilidad.



Las protestas estallaron después de que la Cámara Alta del Parlamento aprobara una enmienda a la Ley de Ciudadanía, que busca favorecer a quienes llegaron de Afganistán, Bangladesh o Pakistán y miembros de otros países de mayoría musulmana.