India realizará su primer simulacro de guerra espacial

Las Fuerzas Armadas de la India tienen programado realizar esta semana su primer ejercicio simulado de guerra espacial, en el contexto de las capacidades crecientes de China en este dominio, informan los medios locales.El simulacro, bautizado 'IndSpaceEx', se llevaría a cabo los próximos jueves y viernes, y sus objetivos pasan por evaluar las amenazas relacionadas con el espacio y redactar una doctrina espacial."No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras China avanza"Después de que Nueva Delhi derribara un satélite de órbita baja en marzo durante la prueba de un nuevo misil, el primer ministro del país, Narendra Modi, señaló que aquel ensayo fue realizado "para hacer a la India más fuerte y más segura", recordó una fuente oficial en declaraciones a The Times of India "En línea con esta visión, IndSpaceEx se lleva a cabo para identificar los principales desafíos y deficiencias en caso de que un conflicto escalara a la dimensión espacial", agregó.Otro funcionario consultado por el medio insistió en "la necesidad de explorar la explotación táctica, operativa y estratégica efectivas de la última frontera de la guerra"."No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras China avanza", explicó la fuente, agregando que, si bien su país no puede competir con Pekín en ese ámbito, debe tener capacidades para proteger sus activos espaciales.El primer ministro indio calificó la prueba del pasado mes de marzo de "un gran avance" que coloca a su país entre las principales potencias espaciales.Tras esta exitosa prueba, la India se ha convertido en el cuarto país del mundo, después de EU, Rusia y China, en poseer armas antisatélite.