Indígenas se organizan para afrontar solos el coronavirus

"Se organizaron para cerrarse en los barrios de Queens y en las granjas de las zonas rurales, y aunque han muerto muchos trabajadores migrantes, nuestra gente sigue bien y se mantiene en comunicación con sus familias mediante nuestra radio; esa es su utilidad, sirve para conectar entre sí a los pueblos de aquí, e informar a de los de allá", quienes han decidido no retornar por ahora, para no poner en riesgo a sus familias.



“Entre la calle 80 y la 105 en Queens, Nueva York, no se habla inglés. Allí está el barrio Corona. El hospital Elmhurst, ubicado a cinco minutos, fue el ‘moridero’ en días pasados. Centenares de latinos fallecieron: mexicanos, guatemaltecos y colombianos. Por fortuna nadie de por aquí”, refiere Zepeda.



"El año pasado la sequía fue cruel. Por eso la Organización Otomí solicitó, en una carta formal al gobierno, maíz suficiente, y de calidad (les han traído uno muy malo), a mitad de precio, lo que también ayudaría para contraponerse a la especulación."

En medio de constantes malas noticias y cifras aterradoras por la, surgen experiencias razonablemente esperanzadoras, dondeEs el caso de las, en una zona donde también confluyen los estados de Hidalgo y Puebla. Desde Radio Huaya, en Huayacocotla, habla con La Jornada Alfredo Zepeda, sacerdote católico y comunicador que ha vivido cuatro décadas en la región, y mantiene contacto directo con los migrantes indígenas en Nueva York.El sistema de salud aquí está desmantelado, refiere.Ante la ausencia de atención real por parte de las instituciones,Según Zepeda, el papel de los agentes municipales (en Hidalgo se les llama delegados) ha sido fundamental en el actual control interno de los pueblos.Un agente de Pericón, Veracruz, lo ponía así: "Cerramos el pueblo porque, ¿qué tal si llega el virus? Sabe que no tendrían cómo contener la enfermedad: No hay casos todavía. Hay que seguir así, que no nos llegue la fase 2".Resulta que allá también es una ventaja inesperada pertenecer a una comunidad indígena:apunta."Están igual que cuando no había carreteras, saben cómo es vivir aislados. Me admira su capacidad de subsistencia en el límite.. "Las plazas comerciales de los asentamientos grandes reciben menos gente, "porque ya no vienen las familias completas, como antes de la pandemia, sino que uno solo realiza las compras".Ya comienza a generalizarse el uso del cubrebocas, como un aviso. Con prudente optimismo, Zepeda refiere que por ahora las comunidades, en su mayoría pequeñas, se han reportado con suficiente maíz, frijol, quelites, chayote y otros productos para las próximas semanas. "Pero la escasez está anunciada", lamenta.