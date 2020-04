Indígenas waoranis exigen medidas urgentes ante pandemia por Covid-19

Escuchar Nota

“Reiteramos que mientras el tiempo transcurra las acciones que se tomen serán un factor determinante en los impactos que esta pandemia cause en nuestra gente”, advirtieron.

, así como el suministro garantizado de agua, alimentos y productos médicos.A través de la(NAWE), la(Amwae) y las filiales provinciales enlos indígenas denunciaron la grave situación humanitaria a la que se enfrentan 4 mil de sus integrantes frente a la pandemia por COVID-19.Expresaron que quienes han decidido permanecer en sus comunidades están padeciendo la falta de alimentos como sal, arroz y fideos que complementan su dieta alimenticia, así como de medicamentos, jabón y otros.Indicaron que más de 150 familias que se encuentran en la parte urbana en la Shell, Coca y Tena no pueden ingresar a sus comunidades de manera semanal a proveerse de alimentos de sus chacras como el plátano, la yuca y las carnes de montes.Como nación indígena en reciente contacto,Asimismo externaron la incertidumbre generada por la falta de protocolos específicos y concertados con las organizaciones indígenas por parte del gobierno ecuatoriano, pese al exhorto de la Organización de los Estados Americanos emitido el pasado 3 de abril.Por ello, solicitaron establecer una mesa técnica de alto nivel que incluya la participación de sus representantes y de expertos en la materia, que garantice la coordinación entre dependencias para mantener la zona libre de contagio y aseguradas en sus mínimos vitales de alimentación y salud, a través del acceso a la canasta básica.También pidieron garantizar las fuentes de alimentación dentro de las comunidades como son: la pesca, la cacería y la recolección, vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros.Además, propusieron un Sistema de Vigilancia Epidemiológica Étnico de la pandemia con tres niveles de prevención, pruebas masivas territorializadas, control de ingreso a sus comunidades y reparación de los sistemas de abastecimiento de agua que no estén funcionando, así como la implementación de algunos otros donde no existan.Los waoranis recordaron que es obligación del estado ecuatoriano la difusión de contenidos interculturales sobre la emergencia sanitaria y priorizar el derecho a la vida digna, la salud y la integridad física por encima de las actividades extractivas en su territorio, que se mantienen pese a la contingencia.La nación indígena instó a las autoridades a intensificar acciones de vigilancia y protección de territorios invadidos por mineros ilegales, narcotraficantes, madereros, colonos, misioneros y turistas, entre otros, pero rechazó la militarización de su territorio.